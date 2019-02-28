{500} مليون دينار لصيانة جسر الحضر في المثنى يعد سقوط {3} مركبات

2019/02/28 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {المثنى:الفرات نيوز} أعلنت مديرية طرق وجسور المثنى، عن تخصيص {500} مليون دينار؛ لتنفيذ أعمال الصيانة لجسر الخضر الكونكريتي جنوب المحافظة، وذلك بعد تسجيل سقوط ثلاث مركبات من فوقه مؤخراً.

وقال مدير طرق وجسور المثنى كامل مجهول لمراسل وكالة {الفرات نيوز}، ان" الهيأة العامة للطرق والجسور أدرجت مشروع صيانة الخضر في خطط الصيانة وخصصت المبالغ الخاصة بالمشروع، مبينا أن عملية الصيانة ستشمل السياج الجانبي ومفاصل فضاءات الخير".وأشار إلى أن" الفترة المقبلة ستشهد الإعلان عن المشروع أمام الشركات الراغبة بالعمل وفقا لتعليمات تنفيذ العقود الحكومية".يذكر أن جسر قضاء الخضر في جنوب المحافظة والذي يبلغ طوله 800 متر شهد خلال الفترة الماضية تسجيل ثلاثة حوادث منفصلة تمثلت بسقوط مركبات من أعلى الجسر بعد اصطدامها بالسياج الحديدي المتهالك مما أدى إلى إصابة شخصين وتضرر عدد من المركبات.انتهىبواسطة: محمود الاعاجيمي

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