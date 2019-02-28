“بوليصة تأمين للمستقبل” تمنع الصلع!

2019/02/28 | 18:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة..يمكن لبصيلات الشعر أن تكون “مصنفة” في المستقبل، بحيث يتم استنساخها واستخدامها لاحقا لعلاج الصلع.وسيتمكن الملايين من البالغين من الحصول على بصيلات مأخوذة من فروة رأسهم وتخزينها، مع بدء الإجراءات في غضون العام المقبل، كما يأمل الخبراء.ويعمل باحثو الشركة البريطانية “HairClone” على مضاعفة الخلايا في المختبر، بحيث تُحقن مجددا في فروة رأس […]

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