2019/02/28 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت المتحدثة باسم الرئاسة التونسية، سعيدة قراش، اليوم الخميس، أن قمة الجامعة العربية التي ستستضيفها تونس أواخر مارس/ آذار المقبل، ستبحث مسألة عودة سوريا إلى مقعدها في الجامعة و"ستتخذ قرارها" بهذا الشأن.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عودة سوريا إلى الجامعة العربية تبحث في قمة تونس) نشر أولاً على موقع (سبوتنيك) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عودة سوريا إلى الجامعة العربية تبحث في قمة تونس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سبوتنيك).