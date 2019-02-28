ديون القطاع الخاص في تركيا تتجاوز 200 مليار دولار

2019/02/28 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعتبارا من نهاية عام 2018 بلغت الديون القصيرة الأجل للقطاع الخاص في تركيا 15.2 مليار دولار، بينما بلغت الديون طويلة الأجل 210.6 مليار دولار.

ونشر البنك المركزي التركي تطورات ديون القروض التي حصل عليها القطاع الخاص من الخارج لشهر كانون الأول من عام 2018، حيث تبين أن ديون القروض الطويلة الأمد التي حصل عليها القطاع تراجعت بنحو 10.9 مليارات دولار مقارنة بالفترة نفسها من عام 2017 لتسجل 210.6 مليار دولار، في حين تراجعت ديون القروض القصيرة الأمد (باستثناء القروض التجارية) بنحو 3.3 مليارات دولار لتسجل 15.2 مليار دولار.

وبالنظر إلى الفترة المتبقية اعتبارا من نهاية كانون الأول فإن إجمالي الدفعات المتبقية التي سيتم سدادها خلال عام بلغ 64.8 مليار دولار.

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