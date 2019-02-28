مستشار ترامب: نقترب من صفقة تجارية تاريخية مع الصين

2019/02/28 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مباشر: صرح مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين تسير بشكل جيد، مشيراً إلى أن الجانبين يقتربان من صفقة تاريخية.





وقال مدير المجلس الاقتصادي القومي "لاري كودلو" في تعليقات مع محطة "سي.إن.بي.سي" الأمريكية، اليوم الخميس، إن الأسبوع الماضي كان جيداً.





وتابع: نحن نحقق تقدماً كبيراً بشأن الحواجز غير التعريفية والرسوم المتعلقة بالسلع المختلفة مثل فول الصويا والطاقة ولحم البقر.





وأضاف أن التقدم كان رائعاً لكن يجب بالطبع أن نستمع إلى الجانب الصيني وإلى الرئيس شي جين بينج.





وتابع: اعتقد أننا نتجه نجو إبرام صفقة تاريخية هامة.





وتأتي تعليقات كودلو بعد شهادة الممثل التجاري الأمريكي "روبرت لايتايزر" أمام لجنة مجلس النواب والتي ذكر خلالها أن الصين بحاجة لفعل ما هو أكثر من شراء المزيد من السلع الأمريكية من أجل التوصل إلى اتفاق تجاري دائم.





ويرى كودلو أن لايتايزر نجح في تحقيق المعجزات في هذه الصفقة الصينية، قائلاً إن واشنطن لم تصل أبداً إلى هذا الحد فيما يتعلق بالمحادثات التجارية مع بكين.





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