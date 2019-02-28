حكومة كردستان توضح حقيقة قرارها عدم تسليم النفط إلى بغداد

2019/02/28 | 18:49

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بغداد اليوم - أربيل

يتبع..

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بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

حذر تحالف المحور الوطني، اليوم الخميس، من وجود نية نزوح جديد لأهالي المناطق الغربية بمحافظة الأنبار، إلى بغداد وأربيل، فيما كشف عن أسباب ذلك النزوح.

وقال القيادي في التحالف صباح الكربولي، في حديث خصّ به "بغداد اليوم&quo

بغداد اليوم _ بغداد

استقبل رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم الخميس، في مكتبه ببغداد رئيس مجلس الامة الكويتي مرزوق الغانم.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق الغانم قد وصل، في وقت سابق من اليوم الخميس، إلى العاصمة بغداد على رأس وفد نيابي ك

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