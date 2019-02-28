مورينيو في طريق العودة الى ريال مدريد

2019/02/28 | 18:50

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وكتب كالديرون الخميس في حسابه على موقع "تويتر": "حظوظ مرتفعة لمورينيو كي يكون على مقعد ريال مدريد الموسم المقبل.المفاوضات جارية".وتابع "لديّ شعور، وأكثر من ذلك، أن مورينيو سيجلس الموسم المقبل على مقعد مدريد".وكان ريال خرج الاربعاء من نصف نهائي كأس الملك بعد خسارته القاسية أمام غريمه التاريخي برشلونة صفر-3 في إياب نصف النهائي بعد تعادلهما 1-1 ذهابا في برشلونة.وعن الخسارة ضد برشلونة، علق كالديرون الذي ترأس النادي بين 2006 و2009 "لعب ريال أفضل من برشلونة وحصل على فرص أكثر للفوز.لكن من كان يسجل لهم الاهداف يعيش الآن في تورينو (البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس)".وأقال ريال مدربه جولن لوبيتيغي مطلع الموسم الحالي بعد خسارة قاسية أيضا أمام برشلونة 1-5 في الدوري المحلي، وعين بدلا منه الارجنتيني سانتياغو سولاري من الفريق الرديف "كاستيا".ولا يزال ريال مشاركا في دوري ابطال اوروبا، وتغلب بصعوبة على مضيفه اياكس أمستردام الهولندي 2-1 في ذهاب ثمن النهائي، لكنه يبتعد بفارق كبير عن برشلونة في الليغا حيث يحتل المركز الثالث راهنا.وأشرف مورينيو على ريال بين 2010 و2013 محرزا معه لقب الدوري في 2012 والكأس في 2011.وقاد المدرب البرتغالي البالغ 56 عاما اندية بورتو (2002-2004)، تشلسي الإنكليزي (2004-2007 و2013 -2015)، إنتر الإيطالي (2008-2010) ومانشستر يونايتد الإنكليزي (2016-2018)، ويحمل في رصيده لقب دوري ابطال اوروبا مرتين.

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