اتفاق الحديدة... تنفيذ من طرف واحد

2019/02/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تناقش الحلقة إبداء حكومة صنعاء استعدادها للاستمرار في تنفيذ اتفاق الحديدة من طرف واحد، إذا طلبت الأمم المتحدة ذلك.

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