حكومة إقليم كوردستان تصدر إيضاحاً بشأن التزامها بالاتفاقية النفطية مع بغداد

2019/02/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رووداو – أربيل نفى المتحدث الرسمي باسم حكومة إقليم كوردستان، سفين دزَيي، اليوم الخميس، 28 شباط، 2019، الأخبار والتقارير الصحفية التي نشرت بشأن نتائج اجتماع الأمس، الأربعاء 27 شباط 2019، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز.وقال دزيي: "نشرت وسائل إعلامية أخباراً وتقارير صحفية عن اجتماع الأمس، الأربعاء 27 شباط 2019، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، لا أساس لها من الصحة".وأوضح: "اجتماع الأمس للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، كان اجتماعاً اعتيادياً وما نشر عنه لا يحتوي شيئاً من الحقيقة وكله ملفق".وتابع المتحدث باسم حكومة الإقليم: "تؤكد حكومة إقليم كوردستان، كما تفعل دائماً، استعدادها ورغبتها لحل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار".وفي وقت سابق، نشرت وسائل إعلام عراقية أن "المجلس الأعلى للنفط والغاز في إقليم كوردستان قرر في اجتماعه أمس، عدم تسليم نفط الإقليم (250 ألف برميل يومياً) لبغداد وتشكيل لجنة بهدف زيارة بغداد للاتفاق حول هذه المسألة".يشار إلى أن قانون الموازنة الاتحادية لعام 2019 تضمن تسليم رواتب موظفي إقليم كوردستان مقابل أن يسلم 250 ألف برميل من إنتاجه النفطي.وكان وزير النفط العراقي، ثامر الغضبان، قد قال في تصريح صحفي: "لدينا حوار قريب وهناك أجواء ايجابية وفرصة جيدة لتطبيق ما جاء في موازنة 2019 بتسلم 250 ألف برميل من كوردستان"، مبيناً أن عدم تسلم أي كميات من نفط الإقليم يعود للتأخر في إقرار الموازنة.

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