تحالف المحور يحذر من

2019/02/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حذر تحالف المحور الوطني، اليوم الخميس، من وجود نية نزوح جديد لأهالي المناطق الغربية بمحافظة الأنبار، إلى بغداد وأربيل، فيما كشف عن أسباب ذلك النزوح.

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