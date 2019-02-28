عبد المهدي يعزي السيسي على خلفية حادثة

2019/02/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعث رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، برقية تعزية الى رئيس جمهورية مصر العربية عبد الفتاح، على خلفية حادثة "محطة مصر".

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