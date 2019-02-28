وزارة الدفاع تفتح باب التطوع

2019/02/28 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الدفاع، اليوم الخميس، عن فتح باب بالتقديم على الكلية العسكرية.

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