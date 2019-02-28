عبد الله الثاني: الأردن بوابة لأسواق بمليار مستهلك

2019/02/28 | 18:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني

دعا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني المستثمرين ومجتمع الأعمال في العالم للاستفادة من الفرص والميزات التنافسية التي يوفرها الاقتصاد الأردني من موارد بشرية وموقع استراتيجي.

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وقال في كلمة ألقاها خلال مؤتمر مبادرة لندن اليوم الخميس، إن الاتفاقيات التجارية المتعددة التي وقعها الأردن تمكن الشركات العاملة فيه من الوصول إلى أسواق تضم مليار مستهلك حول العالم، مشددا على أن الاحترام الدولي الذي يحظى به الأردن يمثل ركيزة لعلاقات تجارية راسخة.وأضاف: "يجتمع هنا اليوم ممثلون عن أكثر من 60 دولة ومؤسسات دولية كبرى ورؤساء مؤسسات مالية دولية والقطاع الخاص على مستوى العالم.



إن مشاركتكم تعتبر رسالة دعم واضحة، مفادها أن العالم يدرك أهمية أردن قوي ومزدهر".وأكد الملك الأردني أن "دعم الشعب سيزيد من عزيمة الأردن ليستمر في دوره الدولي الإيجابي والبناء في العمل المستمر من أجل السلام، والوئام بين الأديان والتنمية في المنطقة والعالم".وأشار إلى أن الأردن شرع في تنفيذ المزيد من الإصلاحات لإرساء بيئة محفزة للأعمال، ويعمل بشكل مستمر مع المجتمع الدولي لتوفير المرونة المالية اللازمة للنمو الاقتصادي، وأن الحصول على التمويل الميسر أمر ضروري لتحقيق ذلك.وأضاف أن "الأردن لن ينتظر الظروف الحالية حتى تنفرج من تلقاء نفسها.



فاليوم، ستتعرفون على مشاريع جاهزة للاستثمار توفرها آلية مؤسسية لإعداد المشاريع، وهي جهد أردني بالشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية لتحديد المشاريع ذات الجدوى، بالإضافة إلى الهيكلة القانونية والمالية المطلوبة".ويعول الأردن من خلال المؤتمر على جذب استثمارات أجنبية تنعش اقتصاده، وذلك بعد سنوات من عدم الاستقرار لأسباب منها الحرب في العراق وسوريا.





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ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد الأردني في السنوات الخمس القادمة، ويحقق نموا يتجاوز 3% خلال العام الجاري، مدعوما بزيادة الصادرات وإعادة فتح المعابر الحدودية مع العراق وسوريا.المصدر: وكالات

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