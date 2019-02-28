بالوثيقة .. تكليف الفريق موفق عبد الهادي بمهام وكيل الداخلية الاقدم

2019/02/28 | 18:53

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نشرت وسائل اعلام، وثيقة صادرة من وزارة الداخلية تتضمن تكليف الفريق

موفق عبد الهادي توفيق بمهام وكيل وزارة الداخلية الاقدم.وادناه نص الوثيقة:

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