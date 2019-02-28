بالفيديو... السيول تغرق شوارع العاصمة الأردنية

2019/02/28 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أدت العاصفة الجوية والأمطار الغزيرة إلى غرق مناطق عديدة في العاصمة الأردنية عمان، اليوم الخميس.

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