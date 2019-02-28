اتحاد كمال الأجسام يستعين بحكام دوليين لبطولة الصالات الأهلية

2019/02/28 | 18:58

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص… أعلن الاتحاد العراقي لكمال الاجسام، الخميس، الاستعانة بحكام دوليين لبطولة الصالات الأهلية الاولى.وقال المنسق الاعلامي للاتحاد هشام الواني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إنه “خلال اجتماع الإتحاد العراقي لكمال الأجسام بالحكام والإداريين والمنظمين لبطولة العراق للصالات الأهلية الأولى والتي ستنطلق فعالياتها يوم غد الجمعة على قاعة نادي الشرطة الرياضي, تم […]

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