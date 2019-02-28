خطة لتجديد شبكات المياه في مدينة الصدر شرقي بغداد

2019/02/28 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعدت امانة بغداد اليوم الخميس، خطة لتجديد شبكات الماء الصافي لثلاث محلات سكنية ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية شرقي العاصمة.

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