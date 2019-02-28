القبض على عصابة متخصصة بسرقة العجلات في بغداد

2019/02/28 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعتقلت قوات الشرطة اليوم الخميس، عصابة مكونة من 10 أشخاص بتهمة سرقة السيارات في بغداد.

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