حكومة كوردستان تصدر توضيحا على اجتماع مجلس النفط والغاز

2019/02/28 | 19:04

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شفق نيوز/ أصدر سفين دزَيي، المتحدث باسم حكومة إقليم كوردستان، إيضاحاً بخصوص الأخبار والتقارير الصحفية التي نشرت بشأن اجتماع عقد أمس، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز.وقال دزيي في بيان، "نشرت وسائل إعلامية أخباراً وتقارير صحفية عن اجتماع الأمس، الأربعاء 27 شباط 2019، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، لا أساس لها من الصحة".واضاف، "اجتماع الأمس للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، كان اجتماعاً اعتيادياً وما نشر عنه لا يحتوي شيئاً من الحقيقة وكله ملفق".وبين "تؤكد حكومة إقليم كوردستان، كما تفعل دائماً، استعدادها ورغبتها لحل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار".

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