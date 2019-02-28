حازم تحسين بك يطالب جهتين تحديد مصير المخطوفين الايزيديين

2019/02/28 | 19:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ أعلن وكيل امير الايزيديين حازم تحسين بك، اليوم الخميس، عن عميق حزنه لقيام تنظيم داعش بذبح 50 امرأة وفتاة ايزيدية في بلدة باغوز السورية.

وكانت صحيفتا ديلي ميل وديلي تليغراف البريطانيتان قد نقلتا عن لسان مصادرها في مدينة باغوز ان التنظيم الارهابي قام بذبح 50 امرأة وفتاة ايزيدية.

وقال حازم تحسين بك في بيان ورد لشفق نيوز، انه بعد اجتياح "داعش لسنجار ولحد اليوم اقدم على جرائم ابادة ضد الايزيديين ويريد القضاء عليهم بأي شكل من الاشكال"، لافتا الى ان "قيام هذا التنظيم الارهابي بذبح 50 امرأة وفتاة ايزيدية في باغوز السورية واحدة من الدلائل الواضحة امام انظار العالم".

وطالب البيان "الامم المتحدة والتحالف الدولي بيان مصير المختطفين الايزيديين"، مؤكدا انه لاتزال هناك اعداد كبيرة من الايزيديين تحت سيطرة ارهابيي داعش.

كما طالب البيان جميع الايزيديين القيام بجميع انواع النشاطات السلمية وممارسة الضغوط على الدول والمنظمات المدافعة عن حقوق الانسان لتقوم بالبحث عن المفقودين.

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