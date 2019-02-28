المالكي يستقبل رئيس مجلس الامة الكويتي

2019/02/28 | 19:23

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استقبل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ، رئيس مجلس الأمة

الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له .وكان رئيس مجلس الامة الكويتي وصل الى بغداد صباح اليوم في زيارة

رسمية على رأس وفد نيابي ، والتقى رؤساء البرلمان والجمهورية والحكومة

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