حكومة كوردستان توضح بشأن اجتماع المجلس الإقليمي للنفط والغاز

2019/02/28 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الخميس، توضيحاً بخصوص الأخبار والتقارير الصحفية التي نشرت بشأن اجتماع الأمس للمجلس الإقليمي للنفط والغاز.

وكانت وسائل إعلام عراقية قد نشرت أخباراً مفادها أن المجلس الإقليمي قرر في اجتماعه أمس عدم إرسال 250 ألف برميل من نفط الإقليم إلى الحكومة الاتحادية، بعد أن التزمت الأخيرة بدفع كافة رواتب موظفي كوردستان.

وقال سفين دزةيي، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان طالعته (باسنيوز): «نشرت وسائل إعلامية أخباراً وتقارير صحفية عن اجتماع الأمس الأربعاء 27 شباط 2019، للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، لا أساس لها من الصحة».

وأضاف «اجتماع الأمس للمجلس الإقليمي للنفط والغاز، كان اجتماعاً اعتيادياً وما نشر عنه لا يحتوي شيئاً من الحقيقة وكله ملفق».

وأكد ذزةيي أن «حكومة إقليم كوردستان تؤكد، كما تفعل دائماً، استعدادها ورغبتها لحل المشاكل والخلافات مع الحكومة الاتحادية العراقية من خلال الحوار».





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