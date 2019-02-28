اعتقال متهمين بالإرهاب وآخرين بجرائم جنائية في ميسان

2019/02/28 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مديرية شرطة محافظة ميسان عن تمكن قواتها بالتعاون مع الأجهزة الأمنية العاملة بالمحافظة من القبض على عدد من المتهمين بقضايا إرهابية وجرائم الشروع بالقتل العمد والسرقات والتهديد وجرائم جنائية مختلفة وضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة وعجلات ودراجات مخالفة للقانون.

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