أمانة بغداد تعلن عن خطة لتجديد شبكات المياه في مدينة الصدر

2019/02/28 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعدت امانة بغداد، اليوم الخميس، خطة لتجديد شبكات الماء الصافي لثلاث محلات سكنية ضمن قاطع بلدية الصدر الثانية شرقي العاصمة.

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