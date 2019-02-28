المدفعية العراقية تستهدف

2019/02/28 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني في محافظة الانبار، الخميس، بأن قصفاً مدفعياً عراقياً استهدف مناطق ارتكاز تنظيم “داعش” الإرهابي داخل العمق السوري.

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