المباشرة بانشاء مدينة سياحية في الحبانية على غرار شرم الشيخ

2019/02/28 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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باشرت الشركات الاستثمارية فعليا باعمال إنشاء مدينة دريم ستي الحبانية السياحية.

وذكر مصدر , ان “هذا المشروع يعد الاستثماري الأول من نوعه في محافظة الانبار و الذي يتميز بأطلالة مباشرة على بحيرة الحبانية حيث يتضمن {٣٠٠ فلة، ومركز تجاري، وبرج فندقي، ومرسى زوارق”.واضاف ان “المشروع يتضمن ايضا ممشى ترفيهي متكامل مطل على البحيرة، ومركز صحي، ومدارس، ومساحات خضراء، فضلا عن مواقف سيارات”، مشيرا الى ان “هنالك مشاريع مماثلة و أكبر لتحويل بحيرة الحبانية الى مدينة سياحية على طراز شرم الشيخ في مصر و باقي دول العالم”.





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