قوات سوريا الديمقراطية:سنعلن الانتصار على عصابات داعش بعد أسبوع

2019/02/28 | 19:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قال القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية مظلوم كوباني في تسجيل فيديو وزعه المركز الإعلامي للقوات يوم الخميس إن قواته ستعلن ”الانتصار الكامل“ على عصابات داعش الارهابية بعد أسبوع.وكان كوباني يتحدث في الفيديو لمجموعة من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من الولايات المتحدة بعد تحريرهم من قبضة االتنظيم الارهابي في آخر جيوبه قرب الحدود العراقية. وقال ”نحن بعد أسبوع نعلن الانتصار الكامل على داعش“.ولم يتضح متى تم تصوير المقطع.



وأعلنت قوات سوريا الديمقراطية يوم الخميس تحرير 24 من مقاتليها كانوا محتجزين لدى عصابات داعش الارهابية “.





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