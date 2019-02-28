التخطيط: البصرة والمثنى وصلاح الدين فقط قدمت خطط مشروعاتها للوزارة

2019/02/28 | 19:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة التخطيط، اليوم الخميس، عن تقديم ثلاث محافظات (البصرة والمثنى وصلاح الدين) فقط خطط مشاريعها الخاصة بالعام الجاري إلى الوزارة بهدف الاطلاع عليها وإجراء التعديلات اللازمة تمهيداً للمصادقة عليها، فيما لفتت إلى أن تخصيصات تنمية الأقاليم تضاعفت بنسبة 100% قياسيا بالعام الماضي ولجميع المحافظات.

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