اتحاد الكرة العراقي يرفض استقالة رئيس لجنة المنتخبات

2019/02/28 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أفاد مصدر مقرب من الاتحاد العراقي المركزي لكرة القدم، اليوم الخميس، رفض الاتحاد استقالة رئيس لجنة المنتخبات.

وقال المصدر ، أن” رئيس لجنة المنتخبات فالح موسى قدم استقالته من منصبه، لأسباب خاصة”.

وأضاف، أن الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان” الاتحاد قرر اليوم رفض استقالة فالح موسى من منصبه”.

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