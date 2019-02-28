مخرج عراقي يحقق نجاحا عالميا بفيلم مصور بواسطة هاتف

2019/02/28 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حلقت أحلام شاب عراقي في العشرينات من عمره، من بغداد، إلى ضفاف نهر التايمز، انتقالا إلى مدينة الديانات والطقوس المعبدة بالزهور، ومنها إلى منطقة البلقان، وصولا إلى مهرجان سينمائي تنطلق فعالياته الأحد المقبل في العاصمة بغداد.

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