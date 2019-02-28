أول تعليق من السعودية على قرار بريطانيا بشأن

2019/02/28 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعرب المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودي، عن ترحيب المملكة باعتزام بريطانيا تصنيف "حزب الله" اللبناني منظمة إرهابية.

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