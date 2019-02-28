نتنياهو متهم بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة

2019/02/28 | 19:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تضمنت لائحة الاتهامات الموجهة ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، جملة من تهم الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

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