عادل عبد المهدي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي والوفد المرافق له

2019/02/28 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استقبل رئيس مجلس الوزراء، عادل عبد المهدي، اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي “مرزوق الغانم” في العاصمة بغداد.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة صدى، ان” رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي، مرزوق علي الغانم، والوفد المرافق”.

وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي قد وصل العاصمة بغداد، صباح اليوم الخميس، في زيارة رسمية، على رأس وفد رفيع.

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