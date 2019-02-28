ترامب يعلق على المباحثات مع رئيس كوريا الشمالية: اصعب مما توقعت

2019/02/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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(المستقلة)… وصف رئيس الولايات المتحدة الامريكية دونالد ترامب يوم الخميس المحادثات مع رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ بشان نزع السلاح النووي بأنها “اصعب مما تخيل”.

وقال ترامب في مؤتمر صحفي عقده في العاصمة الفيتنامية “هانوي” بعد اجتماع مع جونغ، انه “لم يكن الوقت مناسبا للتوقيع على اي شيء والعلاقة بيننا قوية”.

واضاف ان “المحادثات كانت اصعب مما توقعت اردوا رفع العقوبات بأكملها، و نحن لا نستطيع فعل ذلك”.

واردف ترامب انه “لم نكن في وضع يسمح لنا بالتخلي عن جميع العقوبات وهي ستظل قائمة”.

وتابع بالقول انه “كان بالإمكان توقيع اتفاق مع زعيم كوريا الشمالية لكن لم يبد ذلك ملائما”، مبينا ان “الأجواء ظلت ودية للغاية مع كيم في ختام المحادثات”.(النهاية)

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