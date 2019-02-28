وزارة الصناعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها في المناطق المحررة

2019/02/28 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعجاب 0

أعلنت وزارة الصناعة والمعادن ، اليوم الخميس، البدء بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها في المناطق المحررة من قبضة تنظيم داعش، للسنوات الماضية.

وأوضحت مدير عام الدائرة الادارية والمالية ديار خليل عبد الله في بيان تلقته وكالة صدى، “اجراءاتها بشأن ما ورد في المادة (55) اولا والتي تنص (على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية والمخصصات المدخرة لموظفي المناطق المحررة والتي لم تصرف في السنوات السابقة”. وأضافت، أنه “تم البدء بترويج معاملات صرف الادخار لمنتسبي شركات الوزارة الواقعة في المناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية الذين ثبت سلامة موقفهم الامني بعد صدور قانون الموازنة الاتحادية لسنة 2018”. وأشارت الى أن “المادة (40) من القانون المذكور انفا، نصت على أنه (على وزارة المالية صرف الرواتب الاسمية المدخرة للموظفين المدققين امنيا في المناطق التي خضعت لسيطرة عصابات داعش الارهابية دفعة واحدة ) وذلك من خلال مفاتحة وزارة المالية / دائرة المحاسبة لصرف الرواتب المدخرة لسنة ( 2016, 2017, 2018) والموجودة لدى الوزارة المذكورة انفا”. ولفتت إلى أن “وزارة المالية قامت بصرف الرواتب المدخرة لمنتسبي بعض الشركات الواقعة في المناطق التي كانت خاضعة لداعش بعد مفاتحتها من قبل الوزارة وتأييد مكتب التصاريح والمعلومات بسلامة موقفهم الامني ومنها مصنع الالبسة الجاهزة التابع الى الشركة العامة للصناعات الجلدية حيث تم صرف رواتب موظفيه البالغ عددهم 1315 موظفا للسنوات من 2015 ولغاية 2018 وبمبلغ اجمالي قدره ( عشرة مليارات وتسعمائة واثنان وستون مليون وثمانمائة وخمسة وخمسون الف وثمانمائة وسبعة واربعون دينا ر) والشركة العامة للتصميم وتنفيذ المشاريع للاعوام 2016و2017 بمبلغ ( 24178000 ) دينار وبعدد خمسة موظفين ومصنع نينوى التابع الى الشركة العامة لصناعة الادوية والمستلزمات الطبية تم صرف الرواتب للسنوات من 2015 ولغاية 2018 لـ(868) موظفا بمبلغ اجمالي قدره ( ثمانية مليارات واربعمائة وخمسة وثمانون مليون وثمانمائة وتسعة وسبعون الف ) دينار والشركة العامة للصناعات الانشائية تم صرف الرواتب للاعوام 2016و2017 لثمانية موظفين وبمبلغ قدره ( اثنان وسبعون مليون وتسعمائة وستة وثلاثون الف ) دينار”.

واكدت عبد الله، أن هنالك معاملات اخرى قيد الانجاز لدى وزارة المالية لعدد من الشركات منها معمل سمنت القائم ومعاونية السمنت الشمالية ومعمل سمنت الفلوجة التابعة الى الشركة العامة للسمنت العراقية ومصنع عنه التابع الى الشركة العامة لصناعات النسيج والجلود والشركة العامة لكبريت المشراق والشركة العامة للصناعات التعدينية والشركة العامة للاسمدة الشمالية لم يتم تمويلها من قبل الوزارة المذكورة”.

اترك تعليق

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزارة الصناعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها في المناطق المحررة) نشر أولاً على موقع (وكالة صدى الاعلام) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزارة الصناعة تباشر بصرف الرواتب المدخرة لموظفيها في المناطق المحررة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة صدى الاعلام).