العقابي يتهم رئيسة مؤسسة الشهداء بالتمييز بين الشهداء على أسس حزبية وعنصرية ويطالب بإقالتها

2019/02/28 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي اليوم الخميس رئيس الوزراء بإقالة رئيسة مؤسسة الشهداء على خلفية اتهامات وجهها لها بالتمييز العنصري بين الشهداء وارتكاب مخالفات دستورية واضحة.وقال بيان أورده المكتب الإعلامي للعقابي ” ان مقتضى الوطنية والإنسانية والدين أن يحظى الشهداء جميعا بالتكريم والتقدير والثناء فهم أجلّ من التأبين ، ولا يمكن […]

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