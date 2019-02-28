المالكي يستقبل رئيس مجلس الأمة الكويتي

2019/02/28 | 19:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس ائتلاف دولة القانون رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي في مكتبه اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له.

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