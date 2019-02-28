أردوغان يدعو المعارضة للذهاب إلى اقليم كوردستان

2019/02/28 | 19:36

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شفق نيوز/ دعا الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الكورد المعارضين إلى التوجه إلى اقليم كوردستان "إن كانوا يرغبون".



بحسب صحيفة "زمان" التركية".وقال أردوغان إن الأحزاب المعارضة وعلى رأسها حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي أسسوا تحالفًا لتقسيم البلاد، قائلا "لن يستطيعوا تقسيم هذا البلد.



إن كانوا يحبون كوردستان فليذهبوا إلى هناك.



لا توجد منطقة تدعى كوردستان داخل بلدي".واتهم أردوغان كمال كليجدار أوغلو زعيم أكبر حزب سياسي بالتعاون مع حزب الشعوب الديمقراطي الكوردي الذي يعتبره بمثابة الجناح السياسي لتنظيم العمال الكوردستاني.وقال الرئيس التركي أن كليجدار أوغلو تعاون مع الانقلابيين ليلة الخامس عشر من يوليو/ تموز عام، 2016 قائلا "يا سيد كمال، أنت انقلابي.



أنت متعاون مع الانقلابيين وهذا الأمر وارد في تاريخك السابق".وكان أردوغان اتهم في لقاءات جماهيرية مؤخرًا، أن أحزاب “الشعب الجمهوري” و”الخير” و”السعادة” أسست تحالفًا سريًّا مع حزب الشعوب الديمقراطي، واصفًا إياه بـ”تحالف الخيانة”.من جانبها رفضت زعيمة حزب الخير ميرال أكشينار اتهامات أردوغان لحزبها.وأفادت أكشينار أنه ليس من الصائب أن يبادر أردوغان إلى تصنيف 6 ملايين شخص منحوا أصواتهم لحزب الشعوب الديمقراطي على أنهم عناصر إرهابية تنتمي لتنظيم العمال الكوردستاني.

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