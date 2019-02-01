عادل عبد المهدي يهنيء بعيد المعلمين ويؤكد على تلبية مطالبهم

2019/02/28 | 19:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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هنأ رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، بمناسبة عيد المعلمين، فيما أكد حرصه على ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم المشروعة.

وذكر المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان تلتقه وكالة صدى, أن “رئيس مجلس الوزراء يتقدم بأزكى التهاني والتبريكات لأبناء الشعب وللأسرة التعليمية بمناسبة حلول عيد المعلم العراقي، الذي نعده عيدا لكل العراقيين من مختلف الاجيال والاختصاصات التي تتلمذت وتدرجت في مواقع العمل والمسؤولية واسهمت في بناء العراق وترسيخ القيم النبيلة”. وتابع أنه “في هذه المناسبة نؤكد اعتزازنا بالأسرة التعليمية الباذلة للعطاء وحرصنا الشديد على ضمان حقوقهم وتلبية مطالبهم المشروعة، سائلين الباري عز وجل ان يسدد خطاهم ويبارك جهودهم في سبيل تخريج اجيال واعية متسلحة بالعلم والمعرفة والاخلاق الفاضلة”.

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