عدي عواد يطالب عبد المهدي بالعدول عن قرار ايقاف اعتماد شهادة الوقفين

2019/02/28 | 19:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة البصرة ، عدي عواد ، رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ، بالعدول عن قرار ، عدم اعتماد شهادة الوقفين الشيعي والسني “.وقال عواد في بيان صحفي ان” قرار الامانة العامة لمجلس الوزراء و القاضي بعدم اعتماد معادلة شهادة الوقفين الشيعي و السني يعد ظلما لشريحة كبيرة ، متسائلا ” اين […]

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