تحالف واشنطن يقر بقتله اكثر من 1200 مدني في العراق وسوريا

2019/02/28 | 19:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن مايسمى بالتحالف الدولي لمحاربـة داعش مقتل اكثر من الف ومئتين

مدني في سوريا والعراق منذ العام الفين واربعة عشر وحتى نهاية شهر

كانون الثاني من العام الجاري. وذكـر التحالف الذي تقوده واشنطن في تقرير دوري ، ان الضحايا المدنيين

قتلوا اثناء الغارات الجوية الذي ينفذه في سوريا والعراق تحت ذريعة

محاربة داعش.

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