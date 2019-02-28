جوردي البا يجدد عقده مع برشلونة حتى 2024

2019/02/28 | 19:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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أعلن نادي برشلونة الإسباني، حسم ملف تجديد عقد ظهير الفريق، جوردي ألبا.

ووفقًا للموقع الرسمي لبرشلونة أنه “تم التوصل لاتفاق لتجديد جوردي ألبا لخمسة مواسم، حتى حزيران 2024”.

وأوضح البارسا في بيانه أن “قيمة الشرط الجزائي بعقد ألبا تبلغ 500 مليون يورو”.

وفي الأيام القادمة سيعلن البارسا متى سيعقد التوقيع الرسمي على العقد الجديد الذي سيربط اللاعب بالنادي.

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