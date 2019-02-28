هل رضخت أوروبا لتهديد السعودية في مسألة

2019/02/28 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال دبلوماسيان من الاتحاد الأوروبي إن حكومات في الاتحاد قد تمنع تبني "قائمة سوداء لغسل الأموال"، تضم السعودية وأربعة أراض تابعة للولايات المتحدة، وذلك بموجب إجراء تم تفعيله اليوم الخميس.

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