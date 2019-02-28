إسماعيل هنية: مصر تفرج عن 4 سجناء من

2019/02/28 | 20:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال إسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، إن مصر أفرجت عن 4 سجناء لديها من الحركة.

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