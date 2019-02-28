2019/02/28 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجامعة -الاتحاد- التونسية لكرة القدم إقامة مباراة ودية بين نسور قرطاج والمنتخب الوطني، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تونس تعلن إقامة مباراة ودية مع العراق) نشر أولاً على موقع (بغداد بوست) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تونس تعلن إقامة مباراة ودية مع العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد بوست).