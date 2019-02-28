السعودية ترحب بقرار بريطانيا تصنيف ميليشيا

2019/02/28 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المتحدث الرسمي لرئاسة أمن الدولة السعودية، اليوم الخميس، أن الرياض ترحب بعزم المملكة المتحدة، تصنيف ميليشيات بحزب الله كمنظمة إرهابية بجناحيها السياسي والعسكري.

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