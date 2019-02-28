إحراق دائرة حكومية بمدينة معشور العربية جنوب إيران

2019/02/28 | 20:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرضت دائرة الأوقاف والشؤون الدينية بمدينة ”معشور“ العربية، التي يطلق عليها بالفارسية ”ماهشهر“، والتابعة لمحافظة خوزستان جنوب إيران، إلى الإحراق من قبل مجهولين، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية الإيرانية ”إيرنا“.

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