تونس تعلن اقامة مباراة ودية مع العراق

2019/02/28 | 20:02

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شفق نيوز/ أعلنت الجامعة-الاتحاد- التونسية لكرة القدم إقامة مباراة ودية بين نسور قرطاج والمنتخب العراقي، في إطار الاستعدادات لخوض منافسات كأس أمم أفريقيا مصر 2019.تونس تأهلت إلى نهائيات كأس أفريقيا متصدرة جدول مجموعتها برصيد 12 نقطة، مقتسمة الصدارة مع مصر صاحبة المركز الثاني بنفس الرصيد من النقاط.وحددت الجامعة السابع من حزيران يونيو المقبل موعدًا لودية أسود الرافدين، على أن تقام المباراة بتونس.

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