السيد الحكيم يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي

2019/02/28 | 20:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- التقى رئيس تحالف الاصلاح والاعمار السيد عمار الحكيم في مكتبه الرسمي اليوم الخميس، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم والوفد المرافق له.

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