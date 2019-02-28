عبدالمهدي يستقبل علي الغانم والوفد المرافق له

2019/02/28 | 20:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- استقبل رئيس مجلس الوزراء عادل عبدالمهدي في القصر الحكومي اليوم ، رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم ، والوفد المرافق له .واوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته /SNG/،ان “رئيس مجلس الوزراء اعرب عن بالغ ترحيبه بالوفد الكويتي الشقيق ، وقال: اننا ننظر بإعتزاز الى علاقاتنا المتميزة مع دولة الكويت ، ...

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